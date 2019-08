MEIER TOBLER MIT UMSATZRÜCKGANG IM ERSTEN HALBJAHR 2019, ABER DEUTLICHER ERGEBNISVERBESSERUNG DANK ABGESCHLOSSENER INTEGRATION UND POSITIVEM MARGENTREND EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis MEIER TOBLER MIT UMSATZRÜCKGANG IM ERSTEN HALBJAHR 2019, ABER DEUTLICHER ERGEBNISVERBESSERUNG DANK ABGESCHLOSSENER INTEGRATION UND POSITIVEM MARGENTREND 20.08.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nebikon, 20. August 2019 MEIER TOBLER MIT UMSATZRÜCKGANG IM ERSTEN HALBJAHR 2019, ABER DEUTLICHER ERGEBNISVERBESSERUNG DANK ABGESCHLOSSENER INTEGRATION UND POSITIVEM MARGENTREND Um- Meier Tobler weist für das erste Halbjahr im fortgeführten satz Geschäft (ohne den aufgegebenen Geschäftsbereich Keramikland) des einen Nettoumsatz von CHF 236.9 Mio. aus. Im Vergleich zum fort- Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 4.2 Prozent, ge- resultierend hauptsächlich aus dem Systemgeschäft mit führ- Heizungsanlagen sowie aus einem Basiseffekt bei Grossprojekten ten (die im ersten Halbjahr des Vorjahres verbucht wurden). Die Ge- Umsätze im Handelsgeschäft und im Service bewegten sich auf schä- Vorjahresniveau. Der EBITDA konnte im fortgeführten Geschäft fts auf CHF 11.8 Mio. gesteigert werden (+14.4 Prozent). Das 4.2 entspricht einer EBITDA-Marge von 5.0 Prozent, gegenüber 4.2 Pro- Prozent in der Vergleichsperiode. Der aufgegebene zent Geschäftsbereich Keramikland, der wie geplant per Ende Juni un- eingestellt wurde, trug im ersten Semester 2019 einen EBITDA ter von CHF 1.9 Mio. bei. Grund dafür war, dass die Schliessung des Vor- Geschäfts (speziell der Verkauf der Lagerwaren) vorteilhafter jah- als erwartet umgesetzt werden konnte. Der EBIT der res- Berichtsperiode betrug CHF 5.6 Mio. (erstes Halbjahr 2018: CHF peri- -0.7 Mio.). Die letzte Tranche der Integrationskosten belief ode sich auf CHF 2.5 Mio. Die Finanzierungskosten lagen bei CHF 2.7 EBIT- Mio. Meier Tobler schliesst das erste Halbjahr 2019 mit einem DA Konzernergebnis von CHF 0.3 Mio. ab (erstes Halbjahr 2018: CHF im -7.3 Mio.) und kehrt damit in die Gewinnzone zurück. fort- Anspruchsvolles Marktumfeld, Integration planmässig ge- abgeschlossen Meier Tobler war im ersten Halbjahr 2019 führ- weiterhin mit einem anspruchsvollen Marktumfeld konfrontiert. ten Insbesondere war keine signifikante Belebung des Ge- Sanierungsmarkts für Heizungsanlagen spürbar. Das Volumen im schä- Neubau blieb hingegen auf hohem Niveau stabil. Die Integration ft von Meier Tobler wurde im zweiten Quartal 2019 planmässig um abgeschlossen. Als letzter Meilenstein konnte über das 14.4 Osterwochenende die gemeinsame, integrierte IT-Plattform Pro- erfolgreich eingeführt werden. Die im Herbst des vergangenen zent Jahres eingeleiteten Korrekturmassnahmen konnten im auf Handelsgeschäft und im Service erfolgreich umgesetzt werden, CHF was sich in der gesteigerten Rentabilität im ersten Halbjahr 11.8 widerspiegelt. Um die derzeitige Schwäche im Systemgeschäft zu Mio. beheben, ist Meier Tobler daran, das Produktportfolio zu ge- erweitern, die Offertprozesse weiter zu optimieren und die stei- Kundenansprache zu verbessern. Zudem wurde das Bonusprogramm gert «Kilowatt-Champion» lanciert, an dem bereits über 900 Kunden Inte- teilnehmen. Meier Tobler hat im ersten Halbjahr 2019 im Bereich gra- Handel neue, kundenorientierte Dienstleistungen eingeführt: Mit tion dem Marché-Lieferservice können sich die Kunden künftig plan- vorrätige Artikel aus 24 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz mäs- innerhalb von zwei Stunden per Kurier auf die Baustelle liefern sig lassen. Dadurch sparen sich die Kunden die Anfahrt und können abge- dank Meier Tobler effizienter arbeiten. Noch im Aufbau ist der schl- Service «marche@work», bei dem Meier Tobler einen os- «Selbstbedienungs-Marché» für Montageund Verbrauchsmaterial sen, direkt in die Werkstatt der Kunden stellt und für diese ge- bewirtschaftet. Entwicklung Cashflow und Nettoverschuldung Der mein- Cashflow aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen im same Nettoumlaufvermögen stieg im ersten Halbjahr auf CHF 11.7 Mio. IT-P- (erstes Halbjahr 2018: CHF 6.0 Mio.). Die Kapitalbindung im latt- Nettoumlaufvermögen erhöhte sich im ersten Halbjahr ebenfalls form deutlich, auf CHF -32.8 Mio. gegenüber CHF -12.2 Mio. in der er- Vorjahresperiode. Dies ist einerseits saisonal begründet, folg- andererseits auf veränderte Zahlungsbedingungen gegenüber reic- Lieferanten zurückzuführen. Während Meier Tobler aufgrund der h hohen Nettoverschuldung im Vorjahr den Fokus im Einkauf auf ein- lange Zahlungsfristen legte, standen im Berichtszeitraum wieder ge- möglichst attraktive Einkaufskonditionen (Skonti) im führ- Vordergrund. Der Cashflow aus Betriebstätigkeit nach t Veränderungen im Nettoumlaufvermögen lag im ersten Halbjahr bei Cybe- CHF -21.0 Mio. (erstes Halbjahr 2018: CHF -6.2 Mio.). Netto rat- wurden Investitionen in der Höhe von CHF 3.1 Mio. getätigt. Der ta- Free Cashflow betrug im ersten Halbjahr CHF -24.2 Mio. (erstes cke Halbjahr 2018: CHF -8.0 Mio.). Der Cashflow aus ist Finanzierungstätigkeit lag bei CHF -5.5 Mio. (erstes Halbjahr über- 2018: CHF -5.8 Mio.), womit insgesamt eine Abnahme der stan- flüssigen Mittel im ersten Halbjahr um CHF -29.6 Mio. den resultierte. Die Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten Aus- minus liquide Mittel) betrug per 30. Juni 2019 CHF 133.2 Mio., blic- gegenüber CHF 105.8 Mio. per 31. Dezember 2018. Der Anstieg ist k: auf die saisonale Entwicklung und die angepassten Um- Zahlungsbedingungen zurückzuführen. Für das Jahresende geht satz- Meier Tobler von einer deutlichen Reduktion der sta- Nettoverschuldung aus. Das Eigenkapital beträgt per 30. Juni bili- 2019 CHF 141.5 Mio. (31. Dezember 2018: CHF 141.2 Mio.). Das sie- entspricht einer Eigenkapitalquote von 35.9% (31. Dezember rung 2018: 33.1%). und posi- ti- ves Kon- zern- er- geb- nis im Ge- samt- jahr 2019 Kennzahlen in TCHF 01.01. - 01.01. - Verände- 30.06. 2019 30.06. 2018 rung in % Umsatz 241 929 254 146 Fortgeführter Geschäftsbereich 236 937 247 364 -4.2 Aufzugebender Geschäftsbereich 4 992 6 782 EBITDA 13 697 9 713 Fortgeführter Geschäftsbereich 11 797 10 309 14.4 in % des Umsatzes 5.0 4.2 Aufzugebender Geschäftsbereich 1 900 -596 EBIT 5 563 -663 Konzerngewinn 298 -7 294 pro Namenaktien in CHF (gewichtet) 0.02 -0.61 Cashflow aus Betriebstätigkeit vor 11 740 5 999 Veränderung Nettoumlaufvermögen Cashflow aus Betriebstätigkeit nach -21 037 -6 245 Veränderung Nettoumlaufvermögen Cashflow aus Investitionstätigkeit -3 121 -1 771 Free Cashflow1) -24 158 -8 016 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -5 458 -5 792 Veränderung flüssige Mittel -29 616 -13 809 in TCHF 30.06.2019 31.12.2018 Finanzverbindlichkeiten 139 091 141 303 davon Hypotheken und 26 664 27 397 Immobilienleasing Nettoliquidität -133 237 -105 833 Eigenkapital 141 465 141 167 in % der Bilanzsumme 35.9 33.1 Anzahl Mitarbeitende 1 316 1 357 (Vollzeitstellen) 1) Der Free Cashflow entspricht dem Netto-Geldzufluss aus Betriebstätigkeit abzüglich der Nettoinvestitionen ins Anlagevermögen und der Gewährung/Rückzahlung von Aktivdarlehen. Vakanzen im Management neu besetzt Lukas Leuenberger hat am 2. August 2019 seine Funktion als CFO und Mitglied der Konzernleitung aufgenommen. Zudem hat Meier Tobler mit Lukas Amrein einen neuen Leiter Service ernannt. Er wird seine Funktion am 1. Oktober 2019 antreten. Cyberattacke erfolgreich überstanden Am 24. Juli 2019 wurde die IT-Infrastruktur von Meier Tobler durch einen Cyberangriff vollständig ausser Betrieb gesetzt. Dank vorbereiteten Notfallprozeduren und einem Krisenstab mit internen und externen Spezialisten dauerte der Lieferunterbruch ab den Zentrallagern nur vier Arbeitstage. Die schweizweit 47 Marchés von Meier Tobler waren jederzeit normal geöffnet und lieferbereit. Auch die Service-Organisation für Heizungs- und Klimaanlagen war sichergestellt und Störungen an Kundenanlagen wurden normal behoben. Meier Tobler hat den Schutz vor künftigen Cyberattacken deutlich verstärkt, die Notfallpläne aufgrund der jüngsten Erkenntnisse verbessert und den Neuaufbau der IT-Infrastruktur nach modernsten Sicherheitskriterien gestartet. Die Sonderkosten zur Bewältigung der Attacke dürften das Jahresergebnis mit CHF 1 bis 2 Mio. belasten. Ausblick Das Marktumfeld dürfte auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 anspruchsvoll bleiben. Während das Volumen im Neubaugeschäft robust bleiben sollte, sieht Meier Tobler noch keine Anzeichen für ein Anziehen des Sanierungsmarkts. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die abgeschlossene Integration, die konsequente Ausrichtung der Ressourcen auf den Markt, die neue integrierte IT-Plattform sowie die intensivierten Verkaufsanstrengungen im Systemgeschäft im zweiten Halbjahr positiv auswirken werden. Der durch den Cyberangriff verursachte Betriebsunterbruch dürfte eine ausserordentliche Umsatzeinbusse in der Grössenordnung von rund CHF 5 Mio. zur Folge haben. Dennoch geht Meier Tobler davon aus, dass der prozentuale Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr nicht signifikant höher ausfällt als im ersten Halbjahr. Gestützt auf die positive Entwicklung der Rentabilität erwartet Meier Tobler trotz der erwähnten Sondereffekte für das gesamte Geschäftsjahr 2019 ein positives Konzernergebnis. Weitere Auskünfte Termine 31. Dezember 2019 Abschluss des Meier Tobler, Geschäftsjahres 2019 25. Februar 2020 Medienund Corporate Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2019 Communications 25. März 2020 Generalversammlung +41 44 806 49 00, group@meiertob ler.ch meiertobler.ch/in- vestoren Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Diese Medienmitteilung sowie der Halbjahresbericht 2019 stehen Ihnen auf meiertobler.ch/investoren zur Verfügung.