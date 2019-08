Der Fusionsreaktor gilt als die ultimative Energieerzeugung der Zukunft. Daher werden Milliarden von Euro in die Fusionsforschung investiert. Die extremen Temperatur- und Druckbedingungen der Sonne auf der Erde nachzustellen ist jedoch extrem schwierig. Das britische Unternehmen First Light Fusion (FLF) hat einen neuen Ansatz entwickelt und will bis 2024 mit dem erfolgreichen Fusionsprozess mehr Energie gewinnen als einsetzen. Dafür wird ein Projektil mit höchster Energie und Präzision in einem Vakuum abgefeuert, überwacht von einem 256-Kanal-Digitizersystem von Spectrum Instrumentation.

Vakuumkammer umgeben von 192 Kondensatoren

Maschine 3 wurde zum elektromagnetischen Abschießen der Projektile konstruiert und besteht aus sechs Kondensatorbänken, die radial um eine zentrale Vakuumkammer angeordnet sind, in der das Experiment stattfindet. Die Kondensatoren werden innerhalb einer Minute auf 200.000 Volt aufgeladen, die gespeicherte Energie wird dann in weniger als zwei Mikrosekunden entladen: Mit 14 Millionen Ampere wird ein intensives Magnetfeld erzeugt, welches das Projektil auf 20 km pro Sekunde beschleunigt und 200 KJ kinetische Energie liefert. FLF hat letztes Jahr den Abschuss mittels dreier Kondensatorbänke getestet und nun die Maschine mit allen sechs Bänken erfolgreich in Betrieb genommen. Jede Entladung entspricht 500 Gewitterblitzen, es werden insgesamt 2,5 MJ verwendet. Die bisher erzielten Fortschritte bestätigen den Zeitplan des Unternehmens, ...

