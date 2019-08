Die industrietaugliche 2D-Kamera ist auf die Detektion und Analyse von sporadischen Fehlern in industriellen Prozessen spezialisiert. Sie lässt sich flexibel in stationäre und mobile Applikationen integrieren, ist netzwerkfähig und liefert Einzelaufnahmen und Videosequenzen in hoher Bildqualität für detailgetreue Fehleranalysen. Optik, Beleuchtung, Elektronik und Ringspeicher der neuen Kamera sind in einem kompakten und robusten IP65-Gehäuse aus Aluminiumguss untergebracht. Die Parametrierung der Kamera ist denkbar einfach: in der browser-basierten Software SOPAS Air werden die Auflösung, das Ausgabeformat und das Trigger-Signal mit wenigen Klicks eingestellt. ...

