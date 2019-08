Einer Studie zufolge haben 58 Prozent der Kommunen im vergangenen Jahr die Grundsteuer angehoben. Die Unterschiede sind aber regional sehr groß.

Um mehr Geld in ihre Kassen zu bekommen, haben auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Städte und Gemeinden in Deutschland die Grund- und Gewerbesteuern erhöht. Mehr als jede zweite Kommune hat einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren die Grundsteuer erhöht. Bundesweit setzten 58 Prozent den Hebesatz herauf, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Unternehmensberatung EY hervorgeht.

Allerdings sind es nicht mehr so viele wie in den Vorjahren, und je nach Region ist der Trend auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie aus der aktuellen Analyse hervorgeht.

Während etwa im Saarland mehr als jede zweite Kommune vergangenes Jahr die Grundsteuer heraufsetzte, war es in Bayern nicht einmal jede 20. Und bei der Gewerbesteuer langten fast 40 Prozent der Kommunen im Saarland stärker zu, in Bayern dagegen nur gut 3 Prozent.

Deutschlandweit ging die Grundsteuer laut Studie 2018 in knapp elf Prozent der Städte und Gemeinden rauf, die Gewerbesteuer in gut acht Prozent. Gesenkt wurden beide nur in 0,5 Prozent aller Kommunen.

