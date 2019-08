Um die Brandgefahr in Müllfahrzeugen und Sortieranlagen wirksamer zu bekämpfen, fordert der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) eine Pfandpflicht für Lithium-Batterien. Anlass sind dem BDE zufolge Großbrände in Entsorgungsbetrieben, bei denen als Brandursache die unsachgemäße Entsorgung von Lithium-Batterien in Betracht kommt, die nicht in der Gelben Tonne ...

