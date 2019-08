Kapsch TrafficCom bestätigte heute die am 20. Juli präsentierten vorläufigen Zahlen. Der Verkehrssystemanbieter konnte den Umsatz auf 186,2 Mio. Euro steigern (+17,7%). Das EBIT erreichte 4,6 Mio. Euro (-36,0 %), was einer EBIT-Marge von 2,4 % (Vorjahr: 4,5 %) entspricht. Hauptgründe für die geringere Profitabilität seien Investitionen in weiteres Wachstum, nämlich in der Form von Materialaufwand und Personalaufwand. Das Errichtungsgeschäft entwickelte sich im ersten Quartal 2019/20 sehr positiv, verlangte aber einen vergleichsweise hohen Materialeinsatz, betont das Unternehmen. Die neu errichteten Systeme - insbesondere im ETC-Segment - müssen in weiterer Folge betrieben werden. Das bietet für Kapsch TrafficCom Potenzial ...

