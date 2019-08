Nach einem deutlichen Kursplus am Montag halten sich Investoren am Dienstag zurück. Vor allem die italienische Regierungskrise beunruhigt die Märkte.

In Erwartung weiterer Signale zur Geldpolitik von EZB und Fed ist der Dax am Dienstag mit leicht schwächer bei 11.700 Punkten kaum verändert in den Handel gestartet. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex am Montag deutliche Gewinne verbucht. Er schloss 1,3 Prozent im Plus bei 11.715 Zählern.

Investoren fiebern unter anderem der Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed (Mittwoch) und der Europäischen Zentralbank (EZB) (Donnerstag) entgegen. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse darauf, wie aggressiv die beiden Zentralbanken auf die drohende Abkühlung der Weltwirtschaft reagieren wollen. Weitere Hinweise erhoffen sie sich vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming Ende der Woche, wo Fed-Chef Jerome Powell am Freitag eine Rede halten soll.

Am Montag hatte Präsident Donald Trump auf Twitter von der Federal Reserve eine Zinssenkung um mindestens 100 Basispunkte gefordert - einen Prozentpunkt. Begleitet werden könne dies von weiteren Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur ("quantative easing"). "Wenn das passieren würde, würde es unserer Wirtschaft noch bessergehen, und die Weltwirtschaft würde deutlich und schnell verbessert werden - gut für alle!" schrieb er.

Trump beklagte eine Stärke des Dollars, die "leider anderen Teilen der Welt Schmerzen bereitet". In den vergangenen Monaten hatte der Präsident die Fed immer wieder scharf kritisiert und in einer für einen US-Staatschef unüblichen Art Zinssenkungen gefordert, um die Wirtschaft anzuschieben.

Außerdem schauen die Anleger auf Italien. In der Regierungskrise des Landes mehren sich die Anzeichen für einen möglichen Wechsel des Koalitionspartners der 5-Sterne-Bewegung. Man habe gute Gespräche mit der oppositionellen sozialdemokratischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...