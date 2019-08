Tagesgewinner war am Montag Baidu mit 7,78% auf 104,22 (238% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,61%) vor Leoni mit 6,29% auf 9,03 (71% Vol.; 1W -4,75%) und YY Inc. mit 5,88% auf 57,81 (124% Vol.; 1W 11,67%). Die Tagesverlierer: Barrick Gold mit -1,58% auf 18,10 (194% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,72%), Lyft mit -1,51% auf 51,68 (308% Vol.; 1W -8,01%), SMA Solar mit -1,09% auf 19,96 (94% Vol.; 1W -6,11%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (75744,49 Mio.), Glencore (13863,07) und Apple (10278,51). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Lyft (308%), Vipshop (258%) und Baidu (238%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Pinterest mit 30,4%, die beste ytd ist JinkoSolar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...