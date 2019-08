Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Triumph Group Inc. (ISIN: US8968181011, NYSE: TGI) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von vier US-Cents an seine Aktionäre aus, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht das einer Ausschüttung von 0,16 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,31 US-Dollar (Stand: 19. August 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,72 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am ...

