Der Fertigungstest ist ein wichtiger Teil der Produktentwicklung. Unvollständige Tests können dazu führen, dass Kunden fehlerhafte Teile erhalten, was zu Rückläufern führt. In der Regel gibt es immer Probleme, die gefunden und behoben werden müssen. Einige Anwendungen sind dabei besonders problematisch, beispielsweise wenn die Zielfehlerrate bei weniger als einem Fehler pro Million Anteile (DPPM,defective parts per million) liegen muss. Zudem ist der Test auch eine entscheidende Komponente für die laufenden Kosten eines Produktes und hat somit einen direkten Einfluss auf die Rentabilität eines Designs. Die Kosten für die Tester und die Testzeit jedes einzelnen Chips gehen direkt zu Lasten des letztendlichen Produktpreises. Allerdings ist der Test auch ein wichtiges Argument im Hinblick auf den Produkterfolg: Je besser die Qualität der für die Prototypen-Evaluierung gelieferten Muster ist, desto wahrscheinlicher wird das Produktdesign erfolgreich sein; unter dem Vorbehalt, dass die Testentwicklungsdauer sich nicht negativ auf den Lieferzeitplan auswirkt.

Unterschied zwischen digitalen und analogen Tests

Im Vergleich zum digitalen Design besteht einer der größten Unterschiede in der Entwicklungsmethodik darin, wie die Analogentwickler die Testbarkeit der Schaltung berücksichtigen. Digitalentwickler haben Werkzeuge, um die Testbarkeit automatisch in ihren Designflow zu integrieren und Teststrukturen automatisch zu generieren. Damit können sie Testpattern erzeugen und die Testabdeckung ermitteln sowie die zusätzlich benötigte Fläche auf dem Chip abschätzen. Diese Tools basieren auf dem Stuck-at-low-Fehlerkonzept. Durch eine Fehlerinjektion lässt sich die Fähigkeit des Tests, bestimmte Fehler zu erkennen, analysieren und die Fehlerabdeckung ermitteln. Die Fehlerabdeckung gibt den Prozentsatz der Fehler an, die mit so einem Test erkennbar sind. Für Digitalentwickler ist das Fehlerkonzept - Stuck-at-low, Stuck-at-high ...

