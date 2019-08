++ Risikostimmung verbesserte sich am Montag ++ Hohe Erwartungen an das EZB-Treffen im September ++ DE30 versucht Erholung auszuweiten ++Ermutigende Zeichen an der Handelsfront sowie Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungsmaßnahmen resultieren am Montag an den weltweiten Finanzmärkten in einer geringeren Risikoaversion. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte, dass die US-Ausnahmeregelung für Geschäfte mit Huawei um 90 Tage verlängert werde. Auch wenn US-Präsident Donald Trump jüngst sagte, dass er derzeit nicht bereit sei, einen Deal mit China zu unterzeichnen, könnte die gestrige Nachricht ...

