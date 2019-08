++ Europäische Indizes mit begrenzten Gewinnen am Dienstagmorgen ++ DE30 orientierungslos zu Beginn der Sitzung ++ Wirecard könnte mit indischem Hospitality-Unternehmen OYO zusammenarbeiten ++Der Beginn der europäischen Sitzung am Dienstag war recht verhalten, da zu Beginn des Handels keine größeren Bewegungen zu beobachten waren. Nach anfänglich gemischter Performance legten die wichtigsten Aktienindizes aus Europa zu und konnten ihre bisherigen Gewinne ausweiten. Osram ist einer der deutschen Outperformer, nachdem Nachrichten über den möglichen Beginn einer Übernahmeschlacht bekannt wurden. Der DE30 notiert weiterhin über den 50-, 100- und 200-Stunden-Linien. Der deutsche Leitindex wies am Dienstagmorgen eine gewisse Volatilität auf und kämpft seitdem um eine klare Richtung. ...

