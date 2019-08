Alibaba Group Holding 0.75% JuergenWittich (VIC007): Alibaba möchte bis zum Jahr 2036 weltweit zwei Milliarden Endkunden über die Plattformen bedienen. So Karl Wehner Alibaba Chef der DACH Region. (20.08. 11:39) >> mehr comments zu Alibaba Group Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/alibaba Nordex 0.20% Alber (ETHIKMIX): Bei Nordex riskiere ich mal wieder eine kleine Spekulation. Der Aktienkurs ist sehr stark gefallen - das sieht verlockend aus. Darüberhinaus hat Nordex vor kurzem die Geschäftserwartungen für das laufende Jahr bestätigt. Es sollten also in den nächsten Wochen keine bösen Überraschungen kommen. (20.08. 11:11) >> mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag ...

