Schwachstellen in Betriebssystemen, Lauschangriff per Sprachassistent und Millionen einsehbarer Fingerabdrücke - langsam zersetzt sich mein Glaube an ein stabiles und sicheres Fundament für das digitale Deutschland.

Von Hause aus bin ich Optimist und felsenfest davon überzeugt, dass es zumindest Oasen der Sicherheit in einer immer stärker vernetzten Welt geben wird. Nach all den Debatten über sichere IT- und Mobilfunksysteme in den vergangenen Wochen hatte ich insgeheim sogar gehofft, dass es schon bald erste Indizien für eine Trendwende gibt und sich die größten Lücken und Einfallstore für Cyberangriffe mit etwas mehr Vorsicht und Sorgfalt beim Entwickeln und Installieren von Software ausmerzen lassen. Doch die vielen Warnmeldungen der vergangenen Woche haben meinen Hoffnungen gleich mehrere Dämpfer verpasst.

Ich gehe mit Ihnen mal kurz die Nachrichten durch: vor nicht ganz einer Woche warnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor einer "äußerst kritischen Schwachstelle" in den Windows-Betriebssystemen von Microsoft. Sie könne ähnlich hohe Schäden anrichten wie das Schadprogramm Wannacry, das vor zwei Jahren mehrere hunderttausend ...

