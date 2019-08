Most Actives des Handelstages: Dow Jones Put WKN KA05TE http://bit.ly/2Z28CgT Kupfer Call WKN DDX69Z http://bit.ly/2ZdAM3J Nach dem starken Wochenauftakt ziehen sich Anleger doch wieder zurück. Nach kleinen Gewinnen im frühen Handel bröckelt der Dax kontinuierlich ab und fällt ins Minus. Möglicherweise hängt das bereits zusammen mit dem Treffen und Aussagen der Notenbanker in Jackson Hole ab Freitag. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß