"Händler rechnen bei Evotec mit steigenden Kursen". Als diese Meldung am vergangenen Mittwoch um 7:35 Uhr über die Nachrichtenticker lief, haben sich sicherlich viele Anleger erfreut die Hände gerieben. Und tatsächlich startete die Aktie der Hamburger Biotechfirma mit einem Kursaufschlag von fast fünf Prozent in den Handel. Zuvor hatte das Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsunternehmen starke Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresziele nach oben angepasst. Was dann im weiteren Tagesverlauf passierte, traf die meisten Marktteilnehmer völlig unerwartet. Die im TecDAX und MDAX notierte ">Evotec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...