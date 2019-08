Die Kluft zwischen Arm und Reich in den USA wächst weiter. Sogar Superreiche wie Jeff Bezos oder Warren Buffett fordern deshalb: Besteuert uns mehr! Doch die Ursache der Ungleichheit lässt sich so nicht beseitigen.

Vermutlich hat kaum jemand den amerikanischen Traum mehr gelebt als Eli Broad. Der Handwerkersohn jüdischer Einwanderer aus Litauen arbeitete sich durch das staatliche Bildungssystem, gründete ein kleines Unternehmen - und übernahm eine Versicherung, die er zu einem der größten Player auf dem Markt für Altersversorgung ausbaute. Broad avancierte zu einem der reichsten Männer der USA, durch harte Arbeit, Geschäftssinn und Glück. Sein Vermögen wird auf rund 6,7 Milliarden Dollar geschätzt.

Doch Geschichten wie die von Broad sind selten geworden in den USA. Aufstieg durch Fleiß und Bildung gelingt im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" immer seltener. Stattdessen wächst seit Jahrzehnten die wirtschaftliche Ungleichheit, verfestigen sich soziale Strukturen, und das beeinträchtigt zunehmend die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Selbst Milliardäre wie Broad fordern deshalb: Besteuert uns Reiche mehr!

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Konzernchefs von 181 großen US-Unternehmen eine Erklärung, wonach sie sich von reiner Gewinnmaximierung und Shareholder-Value-Prinzip verabschieden wollen. "Der amerikanische Traum ist lebendig, aber ausgefranst", sagte Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase & Co. Er und seine Managerkollegen bekannten sich in dem Papier zu einer Wirtschaft, "die allen Amerikanern dient". Das ist nicht ganz neu, aber immer noch überraschend.

Wirtschaftliche Unterschiede gelten in den USA traditionell eher als Triebfeder denn als Bremse ökonomischer Entwicklung. Der Traum vom Aufstieg realisierte sich für viele Klein- und Mittelverdiener und ihre Familien, vor allem in der Nachkriegszeit. Mehr als 90 Prozent der in den Vierzigerjahren Geborenen verdienten nach 30 Lebensjahren real mehr als ihre Eltern im selben Alter, so eine Auswertung der Universitäten Harvard und Stanford.

Für Kinder, die in den Achtzigerjahren geboren wurden, trifft das nur noch auf jeden Zweiten zu. Gleichzeitig konzentriert sich der Reichtum in den USA auf wenige Spitzenverdiener. Laut Zahlen der US-Notenbank Federal Reserve stieg das Vermögen des reichsten Prozents der Amerikaner von 1989 bis 2018 von 8,4 Billionen auf 29,5 Billionen Dollar. Im selben Zeitraum sank der Besitz der unteren 50 Prozent um 900 Milliarden Dollar.

