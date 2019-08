Insidern zufolge wird die Kapitalisierung der Landesbank erst bis Ende September erfolgen. Die NordLB muss aufgrund von faulen Schiffskrediten gerettet werden.

Die vereinbarte Finanzspritze für die NordLB dürfte Insidern zufolge noch auf sich warten lassen. Die ursprünglich für Ende August vorgesehene Kapitalisierung werde wohl in diesem Monat nicht mehr über die Bühne gehen, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen am Dienstag zu Reuters. Entscheidend sei, ob und wann die EU-Kommission grünes Licht für die Rettung der Landesbank gebe. Dann müssten auch die Landesparlamente in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ernst noch zustimmen und den neuen Staatsvertrag absegnen. Die NordLB ...

