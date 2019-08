Die Aktie der Deutschen Bank hatte das Potenzial, kurzfristig wieder stärkere Bewertungen einzufahren. Das ist nun Geschichte, meinen Chartanalysten mit Blick auf den Handel am Dienstag. Der Wert gab zwar nur um gut 1 % nach. Dennoch sind die Hürden für einen Anstieg offenbar deutlich zu hoch. Denn die Aktie scheiterte erneut daran, die Marke von 6,40 Euro nach oben zu knacken. Insofern ist die Stimmung am Markt gedrückt. Vorsicht Banken An dieser Stelle hatten wir zudem bereits darüber informiert, ... (Frank Holbaum)

