Tagesausblick für 21.8.: DAX - Anleger warten ab! Immo- und Goldaktien im Fokus.

Die Aktienmärkte gaben heute mehrheitlich einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. Beiträgen auf Thomson Reuters zufolge schalteten einige Anleger wohl einen Gang zurück und warten das am Wochenende anstehende Notenbanksymposium in Jackson Hole ab. Dort steht vor allem der Fed-Chef Jerome Powell und mögliche Kommentare zum Zinskurs der US-Notenbank im Fokus. So gab der DAX zeitweise auf 11.620 Punkte nach und schloss bei 11.680 Punkten. Der EuroStoxx 50 Index verlor im Tagesverlauf rund 0,4 Prozent auf 3.350 Punkte.

Die Rendite langfristiger Bundesanleihen sank auf minus 0,7 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,55 Prozent. Gold, Palladium und Silber präsentierten sich derweil fester. Gold schob sich auf 1.500 US-Dollar pro Feinunze und Silber über 17 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bayer zeigte sich nach dem Verkauf der Tiersparte wenig verändert. Osram präsentierte sich fester nachdem Bain und Carlyle ihr Gebot wohl erhöhen könnten. Daimler stellt das Portfolio der Mercedes-Benz Vans auf den Prüfstand. Die Aktie notiert dennoch mit rund EUR 42 weiterhin im Bereich des Tiefs von 2013. Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Grand City Properties und Vonovia notierten nach dem Urteil zur Mietpreisbremse deutlich leichter. Die europäischen Branchenindizes notierten heute durchweg im Minus. Gegen den Trend zulegen konnte einmal mehr der BANG Index mit den vier Goldminengesellschaften Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road Resources

Die Games Com-Messe wurde heute in Köln eröffnet. Spielehersteller wie Electronic Art und Activision Blizzard gab sie heute Auftrieb. Im S&P 500 zeigten sich in den ersten Handelsstunden zudem die Aktien von Apple und Twitter relativ stark

Wichtige Termine

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 30. - 31. Juli

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.720/11.825 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.360/11.560/11.630 Punkte

Der DAX zeigte sich heute zwar schwächer. Er konnte sich allerdings oberhalb der Unterstützung von 11.630 Punkten halten. Damit bleibt weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der kurzfristigen Aufwärtsbewegung bis 11.720 Punkte und im weiteren Verlauf bis 11.825 Punkte. Das am Montag gerissene Gap 11.560/11.630 Punkte schürt die Befürchtung auf einen Rücksetzer bis 11.560 Punkte. Das würde das bullishe Szenario noch nicht eintrüben. Kritisch wird es erst unterhalb von 11.560 Punkten. In diesem Fall könnten die Bären das Ruder übernehmen und den Index auf das jüngste Tief von 11.360 Punkte drücken.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2019 - 20.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.08.2014 - 20.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

