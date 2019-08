Thomas Cook hat auch am Dienstag noch nicht den Sprung auf Kurse von mehr als 10 Cent geschafft. Dies war ursprünglich die Hoffnung von Analysten, die dann einen nahenden charttechnischen Aufwärtstrend für das Papier vermutet hätten. Es ging im Gegenteil um 8 % nach unten. Damit ist der Wert wieder klar auf dem Weg nach unten und könnte auch in den kommenden Tagen deutlich verlieren. Lebendiger Handel Der Handel an den Börsen ist lebendig. Es gehen Millionen von Aktien über das Parkett, womit klar ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...