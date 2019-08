Kunden mit Vermögen ab 7,5 Millionen Kronen sollen dafür zahlen, ihr Geld bei der Jyske Bank zu deponieren. Es ist unklar, wie viele Kunden betroffen sind.

Erstmals will eine Bank in Dänemark Spareinlagen vermögender Privatkunden mit Negativzinsen belegen. Jyske Bank, eines der führenden Geldhäuser des skandinavischen Landes, kündigte am Donnerstag ein entsprechendes Vorgehen für Einlagen von mehr als 7,5 Millionen Kronen (etwa gut 1 Mio Euro) an. Als Grund nannte Bankenchef Anders Dam das Umfeld der negativen Zinssätze, das den dänischen Markt seit dem Frühjahr 2012 treffe. Demnach müssen Kunden mit Vermögen ab dieser ...

