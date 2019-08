splendid medien AG: Splendid Medien AG passt die Unternehmensstrategie an, korrigiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 und nimmt Abschreibungen aus Einmaleffekten vor DGAP-Ad-hoc: splendid medien AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges splendid medien AG: Splendid Medien AG passt die Unternehmensstrategie an, korrigiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 und nimmt Abschreibungen aus Einmaleffekten vor 20.08.2019 / 19:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Splendid Medien AG passt die Unternehmensstrategie an, korrigiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 und nimmt Abschreibungen aus Einmaleffekten vor - Konzentration auf Vermarktung von Filmlizenzen und eigenen Produktionen für Streaming-Plattformen - Einmaleffekte durch Abschreibungen auf Altbestand und Firmenwert - Guidance für das Geschäftsjahr 2019 wird angepasst Köln, 20. August 2019. Der Vorstand der Splendid Medien AG (WKN 727950, ISIN DE0007279507) hat heute beschlossen, die Strategie und Struktur des Konzerns auf die Marktentwicklung und die sich daraus ergebenden Erfordernisse anzupassen. Der Vorstand sieht sich aufgrund der aktuellen und der zu erwartenden Entwicklung insbesondere in den Auswertungsstufen Kino, Home Entertainment, Lizenzen und TV-Produktion zu diesem Schritt veranlasst. Künftig werden Investitionen in ein breites Portfolio von weniger kapitalintensiven Titeln den Schwerpunkt bilden. Einzelne Filme mit hohen Investitionskosten, die mit einem hohen Vermarktungsrisiko verbunden sind, sollen nur noch selektiv akquiriert bzw. produziert werden. Gleichzeitig konzentriert sich das Unternehmen auf Eigenproduktionen für den Streaming-Markt sowie auf den Ausbau der eigenen Streaming-Plattform. Durch den Strategiewechsel werden Buchwertanpassungen in der Filmbibliothek in Höhe von EUR 8,4 Mio. sowie in der Bewertung des Firmenwertes der Splendid Studios GmbH in Höhe von EUR 1 Mio. (von bisher EUR 4,9 Mio. auf EUR 3,9 Mio.) erforderlich, die das Periodenergebnis entsprechend stark belasten. Daneben erwartet der Vorstand, dass der bisher für das Gesamtjahr 2019 prognostizierte Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 51 Mio. bis EUR 55 Mio. nicht mehr erreicht wird. Stattdessen geht der Vorstand für das Gesamtjahr von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 47 Mio. bis EUR 51 Mio. aus. Die Buchwertanpassungen, die Bewertung des Firmenwertes sowie die reduzierte Umsatzerwartung führen entsprechend zu einer Anpassung der EBIT-Erwartung im Geschäftsjahr 2019. Das bisher prognostizierte EBIT in einer Bandbreite von EUR 1,0 Mio. bis EUR 3,0 Mio. wird nicht erreicht. Der Vorstand rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem EBIT in einer Bandbreite von EUR -9,0 Mio. bis EUR -10,5 Mio. Der Halbjahresbericht 2019 der Splendid Medien AG wird am 30. August 2019 veröffentlicht. Über die Splendid Medien AG Die Splendid Medien AG ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com Kontakt: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com 20.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: splendid medien AG Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 9542 32 99 Fax: +49 (0)221 9542 32 613 E-Mail: info@splendid-medien.com Internet: www.splendidmedien.com ISIN: DE0007279507 WKN: 727950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 860551 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 860551 20.08.2019 CET/CEST ISIN DE0007279507 AXC0246 2019-08-20/19:46