Die Bundesregierung will beim Schutz der Arktis mehr Verantwortung übernehmen. Die Arktis gewinne zunehmend an strategischer Bedeutung, daher sei internationale Kooperation wichtig.

Die Bundesregierung will sich für mehr internationale Zusammenarbeit zum Schutz der Arktis einsetzen. "In der Arktis ist der Klimawandel kein Zukunftsszenario mehr, sondern längst Realität", erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwochmorgen. "Wo früher Eis war, sind heute Steine und Wasser." Die Arktis erwärme sich derzeit etwa doppelt so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...