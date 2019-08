Die Werbefamilien im neuen IKEA-Katalog sehen aus wie in London, New York, Tokio - und ganz anders als die IKEA-Kunden in Wetzlar, Kaarst oder Halle. Weiß und männlich ist out, die deutsche Provinz muss das aushalten.

Im Spätsommer kommt immer der neue: Vergangenes Wochenende war ich in Berlin auf der Katalog-Präsentation von IKEA. Es war kein Presse-Event sondern eins für Ikea-Family-Kunden. Die Location sollte eine ganz besondere sein, hieß es geheimnisvoll noch vor der Anmeldung. Und in der Tat: Nicht in einem Möbelhaus von IKEA wurde gefeiert, sondern im Bikini, dem auf hip gestriegelten Einkaufszentrum direkt gegenüber der Gedächtniskirche. Motto überm Eingang: "Shoppen, schnabulieren, flanieren". Sie wissen, was ich meine.

Ich sage noch zu meinem Freund und Kollegen Chris: Lass uns nicht selber fahren, falls es ein paar Drinks gibt. Sollte ja 'ne Release-Party werden. Dachten wir.

Doch dann kam alles anders. Es war ergreifend, wie es IKEA gelungen war, dem Showroom in der Bikini Mall alles Berlin-Hippe auszutreiben. Wären durch die hohen Fenster nicht die Hochhäuser rund um den Bahnhof Zoo zu sehen gewesen, es hätte sich angefühlt wie im IKEA-Restaurant in irgendeinem deutschen Gewerbegebiet.

Die Drinks waren Fritz-Kola, Wasser (mit und ohne) und Filterkaffee zum Selbstbedienen aus Thermoskannen. Das Snackhighlight war die gute alte schwedische Zimtschnecke. Es war eben ein bodenständiges IKEA-Picknick. Die dazu gereichten Salätchen in Minigläsern wirkten wie "Das macht man halt so" und völlig fehl am Platze. Wir waren hier ja nicht auf einer Vapiano-Closing-Party. Egal, Besteck war eh aus.

An einer Aktionsinsel bastelten Männer und Frauen aus Einmach-Gläsern und ein bisschen Ikea-Stoff liebevoll Raumduftspender, an einer anderen aus Billigplaids komische Kissenbezüge. Man spürte den Stoff beim Anblick schon elektrisch knistern.

An langen Holztischen saßen Ehepaare Mitte 50 und diskutierten mit viel jüngeren IKEA-Mitarbeitern in gelben T-Shirts über das Thema "Gesunder Schlaf".Käffchen, Gebäck, basteln, pofen. Alles wirkte eher wie ein Eltern-Kind-Nachmittag in einer Kita in Freiburg-Stühlinger als eine Katalog-Präsentation mitten in Berlin. Nett. Gemütlich. Harmlos. Das deutsche IKEA-Stammklientel. Mitten in Deutschlands Weltstadt.Ach ja, der Katalog. Was war eigentlich mit dem? Ich fragte am Counter am Eingang. "Ach so, den kriegen Sie mit einer Bag, wenn Sie wieder gehen." Na gut, wir brachen auf. Ich blätterte das Werk am Ausgang durch: Den Katalog, für den einige Leute ihren Briefkasten ...

