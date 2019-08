Ein Peltier-Modul, auch thermoelektrisches Modul genannt, ist ein leistungsfähiges Bauelement für das Wärmemanagement, das zum Beispiel in Lasern zum Einsatz kommt. Fließt Strom durch das Modul, entsteht eine Temperaturdifferenz, die bewirkt, dass eine Seite sich erhitzt und die andere sich abkühlt. Je nach Ausführung des Moduls und der angelegten Spannung und Stromstärke lässt sich eine Temperaturdifferenz von über 100 °C erreichen. Als Halbleiterbauelement hat das Modul keine beweglichen Teile und lässt sich in einem Elektroniksystem zum Kühlen oder Heizen verwenden. Das Umkehren der Polarität der angelegten Spannung kehrt den Fluss der Wärmeenergie um.

In einer Kühlanwendung ist das zu kühlende Bauteil auf einer Seite des Peltier-Moduls anzubringen und auf der anderen Modulseite ist ein Kühlkörper zu befestigen (Bild 1). Um den Betrieb des Moduls zu gewährleisten, ist eine externe Stromquelle erforderlich. Eine Rückkopplung mit geschlossenem Regelkreis kann mithilfe eines Temperatursensors am zu kühlenden Bauteil erfolgen, um so die Stromversorgung des Moduls zu regeln. Der Kühlkörper in Bild 1 muss so bemessen sein, dass er nicht nur die vom angeschlossenen Bauteil übertragene Wärme, sondern auch die Eigenwärme des Peltier-Moduls aufnehmen kann, die durch den zugeführten elektrischen Strom entsteht.

Entwurf eines thermoelektrischen Systems

Die thermischen Anforderungen der Anwendung bestimmen die Wahl des Peltier-Elements. Dazu zählen die über das Modul zu übertragende Wärmeleistung, die maximale Temperaturdifferenz und die maximale Temperatur der heißen Seite. Nach der Wahl eines geeigneten Moduls lassen ...

