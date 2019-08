Berlin Hyp begab gestern einen EUR 1 Mrd. Covered Bond bei MS-2 BP (3J), gleichbedeutend mit einer Rekord negativen Emissionsrendite von -0,588 %. Aus dem Financials Segment emittierte die Danske Bank eine EUR 1 Mrd. Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+115 BP (6NC5). Dealpipeline: Investorenmeetings der ANZ Bank New Zealand mit Anleiheinvestoren sollen am 2. September in Europa beginnen. Eine EUR Senior Unsecured Emission (mittlere bis lange Laufzeit) könnte im Anschluss folgen. Eine EUR Covered Bond Erstemission im Benchmarkgröße könnte demnächst von Virgin Money plc begeben werden. Die Roadshow hierfür soll nächste Woche Dienstag starten. Des Weiteren soll diese Woche Freitag die Roadshow der schwedischen Immobiliengesellschaft Samhallsbyggnadsbolaget i Norden ...

