Nach dem kleinen Rücksetzer vom Vortag dürften Deutschlands Indizes am Mittwoch stabil in den Xetra-Handel starten. Der DAX +0,22% signalisierte vor Handelsstart ein Plus von 0,2 Prozent auf 11.671 Punkte. Nach der jüngsten Erholung von seinem Sechsmonats-Verlaufstief bei 11.266 Punkten hatte der Leitindex die 200-Tage-Linie (bei 11.650 Punkten) zumindest zeitweise wieder zurück erobert.Angesichts ...

