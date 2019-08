In der NEL ASA Aktie ist seit Freitag wieder richtig Leben drin. Der Kurs hat sich von einem Tief wieder berappelt und zielstrebig auf eine wichtige Kursmarke vorgearbeitet. Aber dort verharrt die Aktie nun wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Die alles entscheidende Frage lautet: Wer blinzelt jetzt zuerst - Bulle oder Bär? Hart umkämpfte Vorherrschaft an der 50-Tagelinie Bullen und Bären kämpfen bei der Nel Asa-Aktie seit Anfang Juli intensiv um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie. ... (Dr. Bernd Heim)

