Der Anschluss des Moduls an die mit SR4-Transceivern ausgestatteten Spine/Leaf-Switches erfolgt über Standard MPO-12-Faser Typ B Patchcords. Auf einer »tML«-Höheneinheit finden bis zu acht Spine-Leaf-Mesh-Module Platz. Indem das Modul die Vermaschung in einem kompakten Design ermöglicht, lassen sich je Spine-Leaf-Mesh-Modul acht Breakout-Module und 32 LC-Duplex-Patchkabel einsparen. Unternehmen profitieren so von der Reduzierung des Platzbedarfes auf ein Achtel, deutlich geringerem Kabelvolumen, kürzeren Installationszeiten, Kosteneinsparungen und vereinfachter Dokumentation.

IT-Verantwortliche setzen bei der Implementierung einer modernen, leistungsfähigen RZ-Infrastruktur immer häufiger auf die vollvermaschte Spine-Leaf-Architektur. Mit ihren Kreuzverbindungen schafft sie optimale Verbindungen bei sehr niedrigen Latenzzeiten, hoher Ausfallsicherheit und einfacher Skalierbarkeit. Ihre Systematik bedingt jedoch eine hohe Anzahl physikalischer Verbindungen. Daher sehen sich Unternehmen, ...

