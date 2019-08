Prezero Wertstoffmanagement hat rückwirkend zum 1. Januar die Firma Lewedag in Lengerich übernommen. Das teilte das Unternehmen aus Porta Westfalica mit. Lewedag betreibt in Lengerich nach Darstellung von Prezero einen gut strukturierten Standort und beschäftigt über 40 Mitarbeiter in verschiedenen Geschäftsfeldern. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit Lewedag kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...