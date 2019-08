NIKKI, die Nachwuchsinitiative der gesamten Kälte- und Klimabranche, wurde bei der Organisation und Durchführung tatkräftig unterstützt von Mitarbeitern aus dem Personalbereich und Azubis der Firmen Rivacold und Carrier. Besonders technikaffine Schüler informierten sich am Branchen-Stand "Coolster Job der Welt" aus erster Hand über Karrierewege in der Kältebranche. Die hohen Temperaturen in den Kölner Messehallen waren thematischer Einstieg in fast jedes Gespräch. So fühlt sich eine Welt ohne Klimatisierung an!? Viele Schüler informierten sich konkret über die Möglichkeiten eines Studiums. Heribert Baumeister, Bundesinnungsmeister des BiV, verschaffte sich selbst ein Bild von der Messe und zog ein sehr positives Fazit: "Die Plattform der Schülermessen passt hervorragend zu unserem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...