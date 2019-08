Hamburg (ots) - Präsent, gut vernetzt, sehr aktiv, engagierte Community: Julia Richter ist mit ihrem Blog "German Abendbrot" nicht nur die führende Food-Bloggerin in Deutschland - sondern die erfolgreichste Frau in der deutschsprachigen Blogosphäre überhaupt. Nicht leicht in einem Themenfeld mit starkem Wettbewerb: Fünf der 20 bedeutsamsten Bloggerinnen schreiben über kulinarische Themen. Das zeigt der Blogger-Relevanzindex der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor.



Fünf weitere Bloggerinnen aus der Top 20 beschäftigen sich mit Lifestyle und Mode. Ganz vorne weg: Susanne Ackstaller, die sich mit ihrem Blog "Texterella" vor allem an die Zielgruppe 50+ wendet und im Gesamt-Ranking Platz 5 erreicht.



In weiteren vier Weblogs aus der Spitzengruppe dreht sich alles ums Thema Reisen. Zum Beispiel bei Tanja Neumann, die als "Vielweib on Tour" auf Platz 7 angekommen ist.



Das bedeutet allerdings nicht, dass Bloggerinnen ausschließlich mit Küche, Klamotten und Kurztrips Erfolge feiern. Denn den zweiten Platz eroberte Claudia Tödtmann, Redakteurin der Wirtschaftswoche, mit ihren scharfsinnigen Blicken hinter die Kulissen von Unternehmen in "Tödtmanns Management-Blog". Und Stefanie Fiebrig beschäftigt sich auf ihrem mehrfach ausgezeichneten Blog "Textilvergehen" nicht etwa mit Fashion-Fauxpas, sondern mit Fußball (vor allem Union Berlin).



Das komplette Ranking: Die 20 wichtigsten Bloggerinnen



1. Julia Richter - German Abendbrot

http://germanabendbrot.wordpress.com 2. Claudia Tödtmann - Tödtmanns Management-Blog

http://blog.wiwo.de/management/ 3. Stefanie Fiebrig - Textilvergehen

http://www.textilvergehen.de 4. Dunja Voos - Medizin-im-Text

http://www.medizin-im-text.de/blog/ 5. Susanne Ackstaller - Texterella

http://www.texterella.de 6. Milena Heißerer - Amazed

http://www.amazedmag.de/ 7. Tanja Neumann - Vielweib on Tour

http://www.vielweib.de/ 8. Tessa Tews - WanderWeib

http://wanderweib.de 9. Michaela Hoechst-Lühr - Herzelieb

http://herzelieb.de/ 10. Felizitas Küble - Christliches Forum

https://charismatismus.wordpress.com/ 11. Helga Uphoff - DiabSite Diabetes-Weblog

http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/ 12. Sarah Eichhorn - Josie loves

http://www.josieloves.de/ 13. Anita Brechbühl - Travelita

http://www.travelita.ch/ 14. Carsten Meiselbach - Happy Carb

http://happycarb.de/ 15. Ines Thomas - Glamour

http://www.glamour.de/ 16. Virginia Horstmann - Zucker, Zimt und Liebe

http://zuckerzimtundliebe.wordpress.com/ 17. Christine Neder - Lilies Diary

http://www.lilies-diary.com/ 18. Christine Garcia Urbina - Trickytine

http://trickytine.com/ 19. Natascha Wegelin - Madame Moneypenny

https://madamemoneypenny.de/category/mehr-mehr-mehr/ 20. Nike van Dinthe - This is Jane Wayne

http://www.thisisjanewayne.com/ Der Blogger-Relevanzindex von Faktenkontor analysiert fortlaufend die Performance von rund 2.000 deutschsprachigen Blogs. Die Bewertung fußt zu gleichen Teilen auf fünf Faktoren: Die Sichtbarkeit des Blogs im Internet; die Anzahl öffentlicher Links, die zu dem jeweiligen Blog führen; die Vernetzung des Blogs in den Sozialen Medien; die Aktivität (Anzahl der neuen Beiträge) innerhalb der letzten drei Monate; sowie die Interaktion des Blogs mit seiner Community anhand der Anzahl von Kommentaren innerhalb dieser Zeit. Der Blogger-Relevanzindex erlaubt individuelle Auswertungen unter anderem in Bezug auf bestimmte Themenbereiche und Branchen und ermöglicht es Unternehmen so, konkrete Blogs zu identifizieren, die für die Meinungsbildung in ihrem Branchenumfeld wirklich entscheidend sind.



