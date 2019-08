Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit kaufen Finanzinvestoren reihenweise Zahnarztpraxen auf. Auch eine bekannte Milliardärsfamilie mischt mit. Für Patienten könnte das teure Folgen haben.

Als der Anrufer bei Stephanie Helms durchklingelte, war die Chefin und Inhaberin des Zahnzentrums Münsterland "durchaus etwas irritiert". Helms' Praxis liegt im beschaulichen Hörstel-Riesenbeck am Rand des Teutoburger Waldes. 560 Quadratmeter, elf Behandlungsräume. Rund 50 Mitarbeiter, darunter neun Zahnärzte, erreichen Bestnoten bei der Bewertung im Internet. Um kleinen Patienten die Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen, zeigt das eigene Kinderkino etwa "Tim und Struppi". Der Mann am anderen Ende der Leitung aber wollte keinen Behandlungstermin ausmachen, sondern "gleich die ganze Praxis kaufen", sagt Helms. "Ich habe erst mal nach ihm gegoogelt."

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit investieren Anleger zurzeit in Deutschlands Zahnarztpraxen. Private-Equity-Firmen und Family Offices wohlhabender Familien zahlen offensichtlich gut - von fünf bis sechs Millionen Euro für eine gut laufende Zahnarztpraxis ist am Markt die Rede. Die ersten sind bereits verkauft. Experten warnen derweilen vor den Folgen für Patienten und Krankenkassen, die neuen Investoren seien stark gewinnorientiert - Rechnungen der Zahnärzte fielen offensichtlich deutlich höher aus.

Was den Investoren besonders gefällt: Die Gesundheitsbranche verspricht stabile und gut kalkulierbare Geschäfte - unabhängig von der Konjunktur. Noch ist die Branche stark zersplittert. Da viele Zahnärzte bald in Rente gehen, stehen etliche Praxen zum Verkauf. Zu den aggressivsten Akteuren gehören EQT aus Schweden, Investcorp aus Bahrain und Nordic Capital von den Jersey-Inseln. Ganz vorn dabei ist auch Colosseum Dental, ein Unternehmen der Jacobs-Familie, die einst in Kaffee (Jacobs Krönung) und heute in Schokolade (Barry Callebaut) investiert und sich in den nächsten Jahren in Deutschland einige Hundert Zahnarztpraxen einverleiben möchte.

Für die Interessenvertretung der Zahnärzte ist das ein Grund, Alarm zu schlagen - angeblich im Interesse der Patienten und Krankenkassen. "Unsere aktuellen Auswertungen des Abrechnungsgeschehens weisen nach, dass die Versorgung in investorengeführten, zahnmedizinischen Versorgungszentren deutlich teurer ist als in bewährten Praxisformen, die nicht überhöhten Renditevorgaben von Investoren gerecht werden müssen", sagt Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV). Er warne vor einer "anhaltenden Kommerzialisierung und Industrialisierung des Gesundheitswesens". Am Ende, so Eßer, werde die Versorgung schlechter. Das Vertrauen zwischen Arzt und Patient schwinde.

Pleiten im Ausland

Kritiker aus der Branche befürchten, dass Investoren sich auf umsatzträchtigere Neuversorgungen konzentrierten. Statt Zähne etwa über eine Füllung zu reparieren, würden bei Finanzinvestoren angestellte Zahnärzte dazu gedrängt, teure Implantate für bis zu 3000 Euro einzusetzen. Um bis zu 50 Prozent soll das Honorar pro Fall bei investorenbetriebenen Zahnzentren höher liegen als bei Einzelpraxen, heißt es unter Dentisten. Grund zur Sorge mache auch ein Blick ins Ausland. In Spanien und Frankreich wurden Klinikketten wegen unlauterer Werbung abgemahnt. Patienten mussten etwa in Vorkasse gehen und blieben auf den Kosten sitzen. Einige Ketten gingen pleite.Deutschland ...

