Der Heilbronner Stanzformenhersteller Marbach ist weiter auf Expansionskurs - auch in den USA: Im Herbst 2019 wird Marbach seinen neuen Standort in Michigan City, Indiana, eröffnen.Die neu geschaffenen Kapazitäten in Michigan City sollen die derzeitigen Ressourcen von Marbach America am Marbach-Standort in Charlotte, NC, ergänzen. Die Vorbereitungen zur Eröffnung der neuen Marbach-Niederlassung sind in vollem Gange. Umfassendes Produkt-Portfolio Im Werk in Michigan City wird künftig ein umfangreiches Portfolio an Werkzeugen zur Verpackungsherstellung gefertigt. Neben Standard-Faltschachtelwerkzeugen ...

