Bereits in wenigen Wochen soll die Maßnahme beginnen. Grund dafür ist die schwächelnde Konjunktur in der Autoindustrie.

Die Konjunkturschwäche in der Autoindustrie zwingt den fränkischen Autozulieferer Schaeffler zu Kurzarbeit. Die Maßnahme sei für den Bereich Sondermaschinenbau am Standort Frauenaurach (Erlangen) geplant, sagte eine Sprecherin am Mittwoch und bestätigte einen Bericht des Nachrichtenportals Nordbayern.de.

Die Kurzarbeit solle im September beginnen "und bis auf Weiteres erfolgen". Eine grundsätzliche Einigung ...

