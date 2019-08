Erdgas verbrennt sauberer als Benzin und kostet viel weniger. Trotzdem ist der alternative Sprit nicht für jeden Autofahrer interessant.

Nach Jahren der Flaute feiert das Erdgasauto aktuell ein kleines Comeback. Rund 10.000 Pkw mit dem alternativen Kraftstoff sind im vergangenen Jahr neu zugelassen worden, auch der Fahrzeugbestand hat nach langem Siechtum wieder zugelegt. Woran liegt die neue Attraktivität des Gases?

Gas verbrennt umweltfreundlicher als Benzin oder Diesel und kostet an der Tankstelle weniger. In Zeiten hoher Spritpreise und immer strenger werdender Abgasnormen sowie drohender Innenstadt-Fahrverbote rückt der alternative Kraftstoff daher gleich doppelt wieder in den Fokus. Vor allem die Autohersteller haben den relativ sauber verbrennenden Erdgasantrieb wiederentdeckt und bringen neue Modelle mit dieser Antriebsalternative auf den Markt. Der VW-Konzern wirbt mit einer frisch erneuerten Palette um Kunden - nicht zuletzt als Reaktion auf den sinkenden Diesel-Marktanteil in der Folge des Abgas-Skandals. Nun soll der Erdgasmotor mit seinem niedrigen CO2-Ausstoß an der Seite des E-Autos helfen, EU-Strafzahlungen zu verhindern.

Der Kunde profitiert von dieser Strategie. Erstmals ist beispielsweise mit dem Seat Arona auch ein Modell aus dem populären SUV-Segment in einer TGI-Variante mit Erdgasmotor zu haben. Und mit VW Golf und Opel Astra werden ...

