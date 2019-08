Most Actives des Handelstages: Airbus CALL http://bit.ly/31YFPqJ Boeing PUT http://bit.ly/2HiwCl8 Auf einmal sind sie da - die Anschlusskäufer - mit einem Tag Verspätung. Anleger rechnen mit Rückenwind durch die US Notenbank Fed. Der Leitindex klettert in der Spitze auf über 11.800 Punkte. Möglicherweise befeuert durch einen Short Squeeze. Auch die US Börsen starten freundlich. In den USA sind die Verkäufe von bestehenden Häusern im Juli gestiegen. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß