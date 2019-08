Vor dem Börsengang der We Company, hinter der das US-Unternehmen WeWork steckt, steigt Wettbewerber Knotel mit seiner jüngsten Runde zum Unicorn auf. Auch Rocket Internet ist als Geldgeber wieder mit von der Partie.

Die Börsengänge der Mega-Unicorns Uber und Lyft enttäuschten, waren von Milliardenverlusten und Zweifeln am Geschäftsmodell der Fahrdienste überschattet. Erschwert das anderen Start-ups den Sprung in die Liga der Jungunternehmen mit mindestens einer Milliarde Dollar Bewertung? Im Fall von Amol Sarva und Edward Shenderovich überhaupt nicht. Obwohl sie gegen ein populäres Branchenschwergewicht in einem heiß umkämpften und historisch gesehen durch Zyklen besonders gebeutelten Markt antreten.

Es genügt Stallgeruch als erfahrene Unternehmer. Der New Yorker Sarva baute neben seiner Promotion in Stanford zum Doktor der Philosophie den Mobilfunkdienst Virgin Mobile in den USA auf und ist als Business Angel in rund 50 Start-ups aktiv. Der gebürtige Russe Shenderovich ist als Gründer des Investmentfonds Kite Ventures in Unternehmen wie Delivery Hero und Tradeshift investiert.

Hinzu kommt die nötige Aggressivität sowie eine plausibel erscheinende und gut zu vermarktende Idee. Die Gründer von Knotel, einem New Yorker Anbieter von Büroflächen mit flexiblen Mietverträgen und damit Angreifer von dem kurz vor der Börsenpremiere stehenden Konkurrenten The We Company, haben all das.

Im nächsten Jahr, so kündigt Sarva frech an, werde man The We Company bei der Zahl der Bürofläche abhängen. In New York, Paris, San Francisco und Washington DC ist das zumindest bei der Zahl der dortigen Standorte bereits gelungen. Allerdings hat der große Wettbewerber weltweit mit 750 Lokationen mindestens dreimal so viel vorzuweisen.In Berlin ist Knotel an zwei Standorten im Wedding und einem in Kreuzberg vertreten, mit insgesamt rund 8200 Quadratmetern. Die rasche Präsenz gelang mit der Übernahme des Büroanbieters Ahoy! Berlin im vergangenen Sommer. Im nächsten Jahr sollen 2700 Quadratmeter in der Nicolas Berggruen Immobilie Lichtfabrik in Kreuzberg hinzukommen. In Hamburg und München sollen Gespräche mit Immobilienbesitzern laufen.

Um die Expansion voranzutreiben, hat ...

