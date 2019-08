Genf (awp) - Der Augenheilkundespezialist Alcon rekrutiert seit der Abspaltung von Novartis im April neues Personal am Hauptsitz in Genf. "Wir haben bisher zwischen 20 und 30 neue Mitarbeiter eingestellt", sagte Firmenchef David Endicott am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Die ehemalige Novartis-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...