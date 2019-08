Die JJ Entertainment SE , deren Aktien seit dem 22. Juli 2019 im Segment "direct market" der Wiener Börse gehandelt werden, beteiligt sich an der Novitas 3D City SRL. Im Rahmen des unterzeichneten Kaufvertrages erwirbt die JJ Entertainment SE zehn Prozent am Grundkapital der Gesellschaft, die ihren Börsengang für das vierte Quartal des laufenden Jahres plant. Der prognostizierte Marktwert des Unternehmens liege nach Ansicht von zwei anerkannten Analysten als auch dem Management der JJ Entertainment SE sowie der Novitas 3D City SRL im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, wie es heißt. Somit liegt der Wert der Beteiligung der JJ Entertainment SE an der Novitas 3D City SRL bei rund 1,5 Millionen Euro. Adrian Fuhrmeister, geschäftsführender Direktor der ...

