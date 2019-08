(shareribs.com) Frankfurt / New York 21.08.2019 - Technologiewerte kletterten am Mittwoch deutlich. United Internet und Wirecard zogen den TecDAX um gut 1,9 Prozent nach oben. Erneut unter Druck lagen New Work. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,3 Prozent auf 11.802 Punkte. Hier kletterten SAP Wirecard und Siemens Auf der anderen Seite standen lediglich FMC, Deutsche Telekom und ...

