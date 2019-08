Die AfD will in der Volkswagen-Halle in Braunschweig ihren Bundesparteitag abhalten. Der Konzern will die Halle für diesen Tag umbenennen lassen.

Wenn die AfD Ende November ihren Bundesparteitag in der Braunschweiger Volkswagen-Halle abhält, soll nach Willen des Autobauers der Name Volkswagen an der Halle verdeckt werden. "Diese Partei stellt sich eindeutig gegen Werte unseres Konzerns wie Respekt, Vielfalt, Toleranz und partnerschaftliches Miteinander", erklärte der Sprecher des VW-Betriebsrats, Heiko Lossie, am Mittwoch.

"Als Belegschaftsvertretung von Volkswagen haben wir daher eine klare Forderung: Wir dulden keine AfD-Versammlung in einer Halle, die als "Volkswagen ...

