US-Präsident Trump reist nicht nach Dänemark zum Staatsbesuch. Das Land hatte Trumps Vorschlag, Grönland zu kaufen, zuvor harsch abgelehnt.

"Überraschung", "Farce", "Witz" - Donald Trumps Absage seines geplanten Staatsbesuchs hat in Dänemark ungläubige Reaktionen hervorgerufen. Sie habe die Nachricht mit "Bedauern und Überraschung" aufgenommen, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch in Kopenhagen.

Trump wollte eigentlich am 2. und 3. September in Dänemark sein. Am Dienstag verschob er den Besuch dann per Tweet auf unbestimmte Zeit. Er begründete das damit, dass Frederiksen nicht über einen Verkauf Grönlands an die USA reden wolle. Auch das Königshaus zeigte sich von der Absage überrascht. Andere prominente Dänen äußerten sich empört.

Frederiksen betonte, dass die USA einer der engsten Verbündeten Dänemarks blieben. "Ich glaube nicht, dass Dänemark und die USA eine Krise haben", sagte die Sozialdemokratin. Sie und andere hätten sich auf den Besuch gefreut. In der Arktis sei eine engere Zusammenarbeit Dänemarks, Grönlands, der Färöer Inseln und der USA nötig, denn die Region sei wichtiger denn je. Ihr Angebot dafür stehe nach wie vor.

Grönland mit seinen rund 56 000 Einwohnern gehört zwar zum dänischen Königreich, ist aber autonom. Durch seine Lage in der Arktis, die Nähe zu Russland, wegen dort vermuteter Bodenschätze sowie eines wichtigen US-Militärstützpunktes ist es für die USA strategisch bedeutend.

Das Königshaus nannte die Absage "eine Überraschung". "Wir haben nichts Weiteres dazu zu sagen", erklärte Lene ...

