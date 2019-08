ams wird ein Angebot für Osram vorlegen. Osram Licht AG habe die am 4. Juni 2019 geschlossene Stillhaltevereinbarung nach Erhalt des Angebots von ams am 11. August 2019 aufgehoben. Dies ermöglicht ams nun, das Übernahmeangebot formell zu beginnen. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich vor Ende des 5. September 2019, dem Zeitpunkt, an dem das Angebot von Bain Capital und The Carlyle Group abgelaufen wäre, teilt ams mit. "Wir freuen uns, dass wir das Übernahmeangebot starten können, um den vielversprechenden Zusammenschluss von ams und Osram zu ermöglichen. Wachstum ist ein zentrales Element unserer Strategie, für das hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein langfristiges Engagement in Deutschland wesentlich sind. Die ...

