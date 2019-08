Im Versuch, die ehemalige Siemens-Tochter Osram zu übernehmen, bekommen die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle mit AMS einen zahlungsfreudigen Konkurrenten. Aber wie ernst ist deren Angebot zu nehmen?

Der Bieterkampf um Osram ist offiziell eröffnet. Im Ring stehen sich von nun an die US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle sowie der österreichische Sensorikhersteller AMS gegenüber. Schiedsrichter: Die Aktionäre, die in den nächsten Wochen über das ihrer Meinung nach bessere Angebot entscheiden müssen.

Der Vorstand des Münchner Lichttechnikkonzerns hob am Mittwoch das mit AMS ursprünglich vereinbarte Stillhalteabkommen auf. Damit können die Österreicher ihr Angebot über 38,50 Euro je Aktie öffentlich machen und es bei der deutschen Finanzaufsicht Bafin zur Prüfung einreichen. Der Osram-Aufsichtsrat gab zudem grünes Licht für eine Kooperationsvereinbarung mit AMS - wie erwartet gegen den Willen der Arbeitnehmervertreter. Ein Sprecher der IG Metall sagte der WirtschaftsWoche, die Gewerkschaftsvertreter hätten noch einmal ihre Bedenken gegen ein Zusammengehen mit AMS deutlich gemacht und sich bei der Abstimmung "entsprechend verhalten".

"Unsere Aktionäre haben nun zwei Angebote vorliegen und können zwischen den verschiedenen unternehmerischen Konzepten wählen", sagte Olaf Berlien, CEO der OSRAM Licht AG, laut einer am Abend veröffentlichten Erklärung. "Wir sind stolz darauf, dass wir in den vergangenen Jahren in einem enorm schwierigen Marktumfeld mutige und strategisch richtige Entscheidungen getroffen haben. Das Interesse gleich mehrerer Bieter sowohl aus dem Private-Equity-Bereich als auch aus der Industrie ist Zeugnis dafür."

Trotz der positiven Worte gibt es dem Vernehmen nach auch im Managemement nach wie vor Bedenken, was die Seriosität des AMS-Angebots angeht. Was ebenfalls in der Erklärung deutlich wurde: Darin heißt es: Osram wird AMS zudem mehr Gelegenheit geben, Vorstand und Aufsichtsrat von der Ausrichtung der Geschäfte, der globalen Standortstrategie und dem Integrationskonzept zu überzeugen. Zu diesen Themen konnte aus unterschiedlichen Gründen noch kein ausreichendes Verständnis erzielt werden. Insbesondere die Integration eines Industriekonzerns mit fast vier Milliarden Euro Umsatz und einer Präsenz in rund 70 Ländern durch ein deutlich kleineres Unternehmen ist eine herausfordernde Aufgabe."

Falls Berlien selbst Zweifel hegt, muss er sich und seine Vorstandskollegen dennoch vor Haftungsrisiken schützen: Hätte er den Österreichern die Tür gewiesen, wären Klagen von Aktionären vermutlich unausweichlich gewesen. Immerhin bietet AMS mit 3,50 Euro je Osram-Aktie mehr - insgesamt rund vier Milliarden Euro. Die Banken HSBC und UBS wollen dafür Milliardenkredite ...

