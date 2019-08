Trump will eine bestehende Praxis kippen, die der Inhaftierung von illegal eingewanderten Kindern strenge Grenzen setzt. Klagen sind bereits vorprogrammiert.

Die US-Regierung will illegal eingewanderte Kinder künftig länger festhalten dürfen als 20 Tage. Die zeitliche Begrenzung durch die sogenannte Flores-Regelung solle aufgehoben und durch neue Regeln ersetzt werden, sagte Heimatschutzminister Kevin McAleenan am Mittwoch. Klagen dagegen sind mehr als wahrscheinlich. Gäbe es keine, würden die neuen Regeln 60 Tage nach der für Freitag erwarteten formellen Bekanntgabe in Kraft treten.

Seit 1997 galt unter Aufsicht von Bundesgerichten die Auflage, Immigrantenkinder in einem möglichst wenig restriktiven Umfeld festzuhalten und so rasch wie möglich wieder freizulassen, meist innerhalb von 20 Tagen. Der Regierung von Präsident Donald Trump war das schon länger ein Dorn im Auge. Sie ...

