Die britischen Medien reagieren überwiegend positiv auf den Berlin-Besuch von Boris Johnson und auf Angela Merkels angebliches Entgegenkommen. Haben sie die Signale falsch gedeutet?

In den britischen Medien ist das Interesse an Boris Johnsons Berlin-Besuch groß. Schließlich steht eine Menge auf dem Spiel: Großbritannien soll die EU in gerade einmal zweieinhalb Monaten verlassen. Und so, wie die Dinge laufen, steuert das Land auf einen ungeordneten Brexit zu.

Der Nachrichtensender BBC News überträgt daher am Mittwochnachmittag live, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren britischen Amtskollegen empfängt. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz kurze darauf nimmt der anwesende BBC-Reporter kein Blatt vor den Mund: Er fragt Johnson, ob er vorhabe, auf die EU zuzugehen oder ob sein Besuch "nur Getue" sei, dem er in Kürze Schuldzuweisungen gegenüber der EU folgen lassen werde. Johnson antwortet, angesichts der ein wenig schroffen Frage sichtlich verdutzt, dass es "reichlich Raum" für einen Deal gebe und dass er an diesem Tag "ernsthafte Gespräche" führen werde.

Der BBC-Reporter fragt daraufhin Merkel, ob der drohende No Deal-Brexit jetzt ein britisches Problem sei. Sie lässt daraufhin den Satz fallen, der die Berichterstattung in Großbritannien für den Rest des Tages beherrschen wird: "Vielleicht können wir ja in den kommenden 30 Tagen eine Lösung finden." In einem später ausgestrahlten Bericht über den Besuch bezeichnet derselbe BBC-Reporter Merkel respektvoll als "eine der mächtigsten Führungsfiguren in Europa".

In der allabendlichen BBC-Nachrichtensendung "Beyond 100 Days" läuft später ein Bericht von Jenny Hill, der langjährigen BBC-Korrespondentin in Berlin. Sie ist in Hamburg unterwegs und lässt einen Fischhändler zu Wort kommen, der sagt, die EU habe gegenüber Großbritannien schon genügend Zugeständnisse gemacht. Deutschland solle jetzt bloß nicht noch mehr nachgeben. Auch Hills Darstellung von Angela Merkel wirkt respektvoll: Sie bezeichnet sie als "Europas Königin des Kompromisses". Deutschland habe schon immer "eine Schwäche" für die Briten gehabt, erklärt Hill dann am Ende ihres Berichts. "Doch diejenigen, die darauf hoffen, dass das zu weiteren Zugeständnissen beim Brexit führen wird, werden enttäuscht sein." Deutschland stelle sich "auf einen schmerzhaften Abschied" ein.

Hat Merkel Johnson einen Gefallen getan?

Einer der beiden Moderatoren der Sendung bemerkt in einem kurzen ...

