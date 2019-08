Der amerikanische Hersteller von Kinderbekleidung, Children's Place Inc. (ISIN: US1689051076, NASDAQ: PLCE), wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,56 US-Dollar ausschütten. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 4. Oktober 2019 (Record date: 23. September 2019). Die Jahresdividende liegt damit bei 2,24 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 76,10 US-Dollar (Stand: 21. August 2019) einer Dividendenrendite von 2,94 Prozent. Im ...

