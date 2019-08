curasan AG trotz schwächerem zweitem Quartal weiterhin auf Kurs DGAP-News: curasan AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis curasan AG trotz schwächerem zweitem Quartal weiterhin auf Kurs 22.08.2019 / 07:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netto-Umsatz im ersten Halbjahr mit 3,1 Mio. Euro um 7,6 Prozent rückläufig - Positive Signale aus dem Nahen Osten - Sondereffekte drücken EBITDA auf -1,5 Mio. Euro Kleinostheim, 22. August 2019 - Die curasan AG (ISIN DE000A2YPGM4), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat heute ihre Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Großteils bedingt durch Lieferengpässe zeigten die Umsätze eine rückläufige Entwicklung. Es gelang dem Unternehmen, darauf zu reagieren und die Ausgaben für Marketing und Vertrieb kurzfristig zu reduzieren. Sondereffekte belasteten das Ergebnis der Gesellschaft jedoch in erhöhtem Ausmaß. Die Netto-Umsatzerlöse des ersten Halbjahres 2019 waren mit 3,1 Mio. Euro um 7,6 Mio. Euro rückläufig. Es zeigten sich wieder positive Signale in der Region Naher Osten, in der die Nachfrage wie auch schon im ersten Quartal deutlich anzog. Der Umsatz in Europa konnte um 6,7% gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Insgesamt reichte dies jedoch nicht aus, um die in das dritte Quartal verlagerten Umsätze zu kompensieren. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel mit -1,5 Mio. Euro überproportional niedriger aus und lag 30,7 Prozent unter Vorjahr. Trotz stark verringerter Ausgaben für Marketing und Vertrieb sowie striktem Kostenmanagement konnte das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür waren Sonderaufwendungen für die notwendige außerordentliche Hauptversammlung sowie die Vorbereitung und die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung, die das Ergebnis insgesamt mit rund 0,2 Mio. Euro belasteten. Die wesentlichen Kennzahlen zur Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 stellen sich wie folgt dar: IFRS (in TEUR) H1 2019 H1 2018 Abweichung Umsatzerlöse netto 3.142 3.399 -7,6% EBITDA -1.528 -1.169 -30,7% EBIT -1.860 -1.465 -27,0% Nettoergebnis -1.890 -1.504 -25,7% Eigenkapital (vs. Ultimo 2018) 5.663 7.521 -24,7% Liquide Mittel (vs. Ultimo 2018) -148 -108 -37,0% Vor dem Hintergrund der durchgeführten Kosteneinsparungsmaßnahmen und der eingeleiteten Maßnahmen im Forderungsmanagement reduzierten sich die Liquiden Mittel lediglich um 40 TEUR auf -148 TEUR. Zur weiteren Finanzierung des Geschäftsbetriebs hat das Unternehmen im Mai eine Wandelanleihe platziert, die zu einer Verbesserung der Liquiditätssituation im dritten Quartal 2019 führt. Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat die curasan AG zudem eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre durchgeführt, durch die der Gesellschaft rund 3,1 Mio. EUR zuflossen. Der Vorstand hält weiterhin unverändert am Ausblick für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für 2019 fest. Der vollständige Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2019 steht auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link zum Download bereit: www.curasan.de/investoren/publikationen/finanzberichte Kontakt curasan AG: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in Wake Forest, nahe Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. 22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 861483 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861483 22.08.2019 ISIN DE000A2YPGM4 AXC0050 2019-08-22/07:51